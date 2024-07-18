У финала 4-го сезона «Пацанов» появилось предупреждение из-за покушения на Дональда Трампа

18 июля состоялась премьера восьмого эпизода четвёртого сезона «Пацанов». Подписчики онлайн-кинотеатра Amazon Prime обратили внимание, что перед показом серии появляется предупреждение о событиях, напоминающих недавнее покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

В дисклеймере авторы сериала сообщают, что эпизод содержит схожие с недавними событиями сцены, однако так получилось непреднамеренно — съёмки сезона завершились ещё летом 2023 года. Создатели шоу заявили, что они против любого насилия в реальном мире.

Финал сезона «Пацанов» содержит сцены вымышленного политического насилия, которые могут показаться тревожными некоторым зрителям, особенно в свете травм и трагических человеческих жертв, понесённых во время покушения на бывшего президента Трампа. Эпизод был снят в 2023 году, любые сходства сцен или сюжетных линий с этими реальными событиями являются случайными и непреднамеренными. Amazon, Sony Pictures Television и продюсеры «Пацанов» самым решительным образом отвергают любого рода насилие в реальном мире.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» стартуют осенью и должны завершиться к следующей весне. Даты выхода у финального сезона сериала пока нет.