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Документальный фильм о создании Слово пацана: фильм о фильме — где смотреть в хорошем качестве, дата выхода, длительность

Вышел документальный фильм о создании сериала «Слово пацана»
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18 июля в онлайн-кинотеатрах Wink и Start состоялась премьера документального фильма о создании сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лента уже доступна для просмотра, её хронометраж составляет 47 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Wink/Start. Права на видео принадлежат Wink/Start.

В документальном фильме авторы проекта рассказывают о съёмках сериала, делятся интересными деталями о производстве и о том, что осталось за кадром. В создании ленты приняли участие актёры Леон Кемстач, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Иван Янковский, Ярослав Могильников и Сергей Бурунов.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет. За время трансляции в конце 2023 года сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским шоу сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.

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