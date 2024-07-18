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В WhatsApp появится переводчик сообщений на русский язык

Представители портала WABetaInfo нашли в очередной бета-версии мессенджера WhatsApp для Android новую функцию. Разработчики мессенджера активно тестируют встроенный переводчик, который может перевести сразу всю переписку.

Фото: WABetaInfo/WhatsApp

Будущий переводчик поддерживает шесть языков: английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. После выбора языка для перевода нужно загрузить необходимый. Ко всему прочему рядом с переведённым сообщением появится соответствующая подпись Translated.

Подобная функция была обнаружена в бета-версии приложения под номером 2.24.15.12. Ожидается, что функция появится в полноценной версии мессенджера в ближайшие недели.

На этой неделе появилась новость, что WhatsApp перестанет работать на iPhone 6 и множестве других устаревших смартфонов.