БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мелодрама «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон выйдет в России 20 июля

Мелодрама «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон выйдет в России 20 июля
Аудио-версия:
Комментарии

На прошлой неделе состоялась мировая премьера мелодрамы «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон. Теперь отечественные киносети начали готовиться к выходу фильма и в России. На сайтах многих кинотеатров указано, что прокат ленты в стране начнётся уже 20 июля.

Правда, ситуация ещё может измениться, как было в случае с мультфильмом «Гадкий я 4». Есть вероятность, что премьеру мелодрамы в кинотеатрах России также могут без объяснения причин перенести.

События фильма развернутся в разгар космической гонки между СССР и США. Келли Джонс — акула маркетинга, которую привлекают для работы над имиджем исторической миссии по первому полёту человека на Луну. Если экипаж «Аполлона-11» не сможет долететь до спутника, то маркетологи должны будут снять постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны.

Также в актёррский состав вошли Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Рэй Романо, Джим Рэш, Анна Гарсиа, Дональд Уоткинс, Ной Роббинс, Кристиан Клименсон, Колин Вуделл и другие. Кресло режиссёра занял Грег Берланти («Любовь вдовца», «Политиканы»).

Материалы по теме
Видео
Вышел дублированный трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом от режиссёра «Форреста Гампа»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android