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EA Sports FC 24 и Helldivers 2 — самые продаваемые игры Европы в первой половине 2024 года

EA Sports FC 24 и Helldivers 2 — самые продаваемые игры Европы в первой половине 2024 года
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Издание GamesIndustry.biz опубликовало отчёт о самых продаваемых играх и консолях в Европе в первой половине 2024 года. Суммарно за шесть месяцев в регионе было реализовано 80 млн копий тайтлов и 300 тыс. консолей.

По словам экспертов, результат весьма достойный, учитывая куда меньшее число хитовых релизов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В тройку самых продаваемых игр вошли EA Sports FC 24, Helldivers 2 и GTA 5.

Топ-10 самых продаваемых игр за первую половину 2024 года (цифра и розница)

  1. EA Sports FC 24.
  2. Helldivers 2.
  3. Grand Theft Auto 5.
  4. Hogwarts Legacy.
  5. Red Dead Redemption 2.
  6. Call of Duty: Modern Warfare 3.
  7. Fallout 4.
  8. It Takes Two.
  9. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
  10. The Last of Us Part 2: Remastered.

Стоит также отметить, что у авторов отчёта не было данных о продажах Palworld. В ином случае выживач наверняка вошёл бы в десятку.

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