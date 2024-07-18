На этой неделе была анонсирована EA Sports FC 25 — новая часть футбольного симулятора, пришедшего на замену серии FIFA. В связи с этим авторы игры дали интервью журналистам издания VG247, в котором поделились свежими деталями тайтла.

К примеру, разработчики раскрыли, что в EA Sports FC 25 впервые в серии появится платный сезонный пропуск. Его стоимость не раскрывается, однако он будет приобретаться за FC Points или Ultimate Team Coins. Отмечается, что в платном пропуске не будет уникальных наград, которые нельзя было бы заработать при бесплатном уровне.

В качестве награды геймеры будут получать игроков, паки и косметические предметы для трёх режимов — карьера, Pro Clubs и Ultimate Team.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенного издания приступят к игре на неделю раньше — 20-го числа.