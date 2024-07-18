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Вышел геймплей Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам хоррора «Тихое место»

Вышел геймплей Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам хоррора «Тихое место»
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Журналисты IGN опубликовали геймплей хоррора Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам серии фильмов «Тихое место». В ролике представитель издания исследует заброшенное здание, кишащее опасными пришельцами, которые реагируют на малейший шум.

Для выживания игроку необходимо прятаться в укромных местах и стараться издавать как можно меньше звуков.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Saber Interactive.

Главным героем проекта выступит безымянная девушка, которой предстоит не только выжить в суровом мире постапокалипсиса, но и решить разгоревшийся семейный конфликт. Тайтл позиционируется как спин-офф оригинальных фильмов.

Релиз A Quiet Place: The Road Ahead состоится до конца этого года на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата выхода пока не раскрывается.

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