Сценарий второго сезона сериала «Фоллаут» уже готов

Недавно руководители Amazon MGM Studios Дженнифер Салке и Вернон Сандерс пообщались с представителями издания Variety. В ходе разговора были затронуты многие темы, включая продолжение сериала «Фоллаут». По словам боссов компании, производство второго сезона шоу идёт с опережением намеченного графика.

Также они заявили, что сценарий продолжения сериала «Фоллаут» уже готов, однако дата премьеры пока не раскрывается.

Мы пока не можем сказать точную дату выхода, однако у нас на руках уже есть сценарий продолжения. Думаю, что фанатам первого сезона понравится то, что мы покажем во втором.

Премьера первого сезона сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Вероятно, продолжение выйдет не раньше второй половины 2025 года.