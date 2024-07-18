Для EA Sports FC 25 выпустят пять роликов со всеми деталями игры

Спустя сутки после анонса EA Sports FC 24 разработчики из Electronic Arts опубликовали примерное расписание грядущих видео по игре. В каждом из них авторы более подробно расскажут об отдельных элементах проекта: от геймплея и карьеры до режимов Rush, Ultimate Team и «Клубы».

Июль

Презентация геймплея — авторы поделятся деталями игрового процесса EA Sports FC 25.

— авторы поделятся деталями игрового процесса EA Sports FC 25. Rush — подробная презентация нового режима формата «5 на 5», где каждый игрок будет управлять своим футболистом.

— подробная презентация нового режима формата «5 на 5», где каждый игрок будет управлять своим футболистом. «Клубы» — ролик будет посвящён режиму «Клубы», в котором можно создать собственного футболиста и участвовать в сетевых матчах с другими игроками.

Фото: EA Sports

Август

Ultimate Team — здесь игроков ждёт вся информация о самом популярном режиме в серии.

— здесь игроков ждёт вся информация о самом популярном режиме в серии. Режим карьеры — в заключительном ролике создатели расскажут о нововведениях одного из самых популярных режимов игры.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 20-го числа.