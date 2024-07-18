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Для EA Sports FC 25 выпустят пять роликов со всеми деталями игры

Для EA Sports FC 25 выпустят пять роликов со всеми деталями игры
Аудио-версия:
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Спустя сутки после анонса EA Sports FC 24 разработчики из Electronic Arts опубликовали примерное расписание грядущих видео по игре. В каждом из них авторы более подробно расскажут об отдельных элементах проекта: от геймплея и карьеры до режимов Rush, Ultimate Team и «Клубы».

Июль

  • Презентация геймплея — авторы поделятся деталями игрового процесса EA Sports FC 25.
  • Rush — подробная презентация нового режима формата «5 на 5», где каждый игрок будет управлять своим футболистом.
  • «Клубы» — ролик будет посвящён режиму «Клубы», в котором можно создать собственного футболиста и участвовать в сетевых матчах с другими игроками.

Фото: EA Sports

Август

  • Ultimate Team — здесь игроков ждёт вся информация о самом популярном режиме в серии.
  • Режим карьеры — в заключительном ролике создатели расскажут о нововведениях одного из самых популярных режимов игры.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 20-го числа.

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