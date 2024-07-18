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Сериал «Дюна: Пророчество» стартует в ноябре — новый тизер

Сериал «Дюна: Пророчество» стартует в ноябре — новый тизер
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HBO опубликовала второй тизер сериала «Дюна: Пророчество» — приквела «Дюны». В ролике авторы показали новые сцены, главных персонажей шоу и различные локации.

Премьера сериала состоится в ноябре в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Действия «Дюны: Пророчество» происходят за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и рассказывают о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

В актёрский состав сериала вошли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг и другие. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступила Элисон Шапкер.

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