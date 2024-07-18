Молодой Декстер — на первых кадрах со съёмок приквела «Декстера»

Кинокомпания Paramount опубликовала первые кадры со съёмок приквела сериала «Декстер». На них можно увидеть Патрика Гибсона в образе молодого будущего серийного убийцы. Шоураннером грядущего проекта выступил Клайд Филлипс.

Напомним, действия шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе Paramount+ до конца года, однако точная дата пока не раскрывается. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Первые кадры со съёмок

Фото: Myrna Suarez/Paramount+

Фото: Myrna Suarez/Paramount+

Фото: Myrna Suarez/Paramount+