БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Молодой Декстер — на первых кадрах со съёмок приквела «Декстера»

Молодой Декстер — на первых кадрах со съёмок приквела «Декстера»
Комментарии

Кинокомпания Paramount опубликовала первые кадры со съёмок приквела сериала «Декстер». На них можно увидеть Патрика Гибсона в образе молодого будущего серийного убийцы. Шоураннером грядущего проекта выступил Клайд Филлипс.

Напомним, действия шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе Paramount+ до конца года, однако точная дата пока не раскрывается. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Первые кадры со съёмок

Фото: Myrna Suarez/Paramount+

Фото: Myrna Suarez/Paramount+

Фото: Myrna Suarez/Paramount+

Фото: Myrna Suarez/Paramount+

Материалы по теме
Звезда «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар сыграет в приквеле «Декстера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android