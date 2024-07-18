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Фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом выйдет 1 ноября — новый трейлер

Фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом выйдет 1 ноября — новый трейлер
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Кинокомпания FilmNation Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом в главной роли. В ролике показали главных героев картины и рассказали о завязке сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат FilmNation Entertainment.

Фильм сосредоточится на политических интригах в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы римского, обнаруживает, что у бывшего папы был секрет, который необходимо раскрыть.

В актёрский состав ленты также вошли Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини, Серджио Кастеллитто, Карлос Диес, Лусиан Мсамати и другие. Кресло режиссёра занял Эдвард Бергер.

Премьера «Конклава» состоится 1 ноября.

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