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Вышел финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул» — премьера 16 августа

Вышел финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул» — премьера 16 августа
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Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул». В ролике показали станцию «Ромул», главных героев, завораживающие космические виды и встречу с лицехватами.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа.

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