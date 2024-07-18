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Хоумлендер у Белого дома — на постере пятого сезона «Пацанов»

Хоумлендер у Белого дома — на постере пятого сезона «Пацанов»
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18 июля состоялась премьера восьмого эпизода четвёртого сезона сериала «Пацаны». Однако Amazon уже вовсю готовится к производству пятого сезона, который станет для шоу заключительным. Авторы уже даже опубликовали постер финала — на нём изображён Хоумлендер, идущий по лужайке к Белому дому.

Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который ранее возглавлял Билли Бутчер. Шоу косвенно связано с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», который стартовал прошлым летом.

Премьера завершающего сезона состоится не раньше второй половины 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.

Постер пятого сезона

Фото: Amazon

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