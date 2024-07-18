На канале Kinoman вышел дублированный трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом. В ролике показали сюжетную завязку и ряд крайне кровавых сцен. Ранее картина получила возрастной рейтинг R — она не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим возраста 17 лет.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.