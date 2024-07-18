Игрок из «молодёжки» NAVI сыграет в основном составе клуба на топ-турнире по Dota 2

Украинская команда Natus Vincere выступит на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 с заменой в составе.

Как сообщается в анонсе «рождённых побеждать», оффлейнер ростера по Dota 2 Дмитрий Nefrit Тарасич не сможет выступить на чемпионате в Китае. Его место в команде временно займёт игрок молодёжного состава NAVI Юрий pma Проц.

Причины, по которым игрок основного ростера Natus Vincere пропустит соревнование с призовым фондом $ 500 тыс., не уточняются. Однако представители киберспортивной организации утверждают, что уже к следующему топ-турниру Тарасич воссоединится со своими тиммейтами.

Международный чемпионат Clavision Snow Ruyi Invitational по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.