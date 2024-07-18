БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игрок из «молодёжки» NAVI сыграет в основном составе клуба на топ-турнире по Dota 2

Игрок из «молодёжки» NAVI сыграет в основном составе клуба на топ-турнире по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская команда Natus Vincere выступит на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 с заменой в составе.

Как сообщается в анонсе «рождённых побеждать», оффлейнер ростера по Dota 2 Дмитрий Nefrit Тарасич не сможет выступить на чемпионате в Китае. Его место в команде временно займёт игрок молодёжного состава NAVI Юрий pma Проц.

Причины, по которым игрок основного ростера Natus Vincere пропустит соревнование с призовым фондом $ 500 тыс., не уточняются. Однако представители киберспортивной организации утверждают, что уже к следующему топ-турниру Тарасич воссоединится со своими тиммейтами.

Международный чемпионат Clavision Snow Ruyi Invitational по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

Материалы по теме
Miracle- и KuroKy пропустят топ-турнир в Китае по Доте — Nigma будет выступать с заменами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android