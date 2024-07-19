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Расписание третьего дня EWC2024 по Counter-Strike 2 — VP против Vitality, NAVI против FaZe

Сегодня, 19 июля, продолжится топ-турнир Esports World Cup 2024 по Counter-Stike 2, проходящий в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

В рамках третьего игрового дня EWC 2024 по CS2 состоятся три четвертьфинала, по итогам которых победители пройдут в следующий раунд, а проигравшие покинут турнир.

Расписание EWC 2024 по CS2 на пятницу, 19 июля:

14:30. Четвертьфинал, Team Vitality (Европа) — Virtus.pro (Россия) ;

; 17:30. Четвертьфинал, MOUZ (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);

21:00. Четвертьфинал, Natus Vincere (Украина) — FaZe Clan (Европа).

Международный чемпионат Esports World Cup 2024 проходит в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.