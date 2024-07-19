Расписание четвёртого дня плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Сегодня, 19 июля, продолжится основная стадия топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

По итогам сегодняшнего дня три коллектива покинут чемпионат. В зоне риска находятся российские команды Team Spirit и BetBoom Team.

Расписание Riyadh Masters по Dota 2 на пятницу, 19 июля:

12:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — WBG.XG (Китай);

— WBG.XG (Китай); 15:30. Нижняя сетка, PSG Quest (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия) ;

; 19:00. Нижняя сетка, Tundra Esports (Европа) — победитель первой пары.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.