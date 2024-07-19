Team Spirit уступила новому составу G2 Esports и покинула EWC 2024 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit покинула международный чемпионат Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В открывающем матче плей-офф чемпионата по CS2 в Эр-Рияде «Спириты» столкнулись с обновлённым ростером европейской G2 Esports. Илья m0NESY Осипов с новыми тиммейтами смог обыграть «Драконов», закрыв российский коллектив со счётом 2:1.

В итоге Team Spirit покинула соревнование, остановившись на 5-8-м месте и заработав $ 40 тыс. Что касается G2 Esports, в следующем раунде команда Монеси встретится с победителем пары Virtus.pro — Team Vitality в борьбе за выход в гранд-финал.

Топ-турнир Esports World Cup 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.