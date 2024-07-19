БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тренер Райана Рейнольдса был шокирован обилием голливудских звёзд на съёмках «Дэдпула 3»

Тренер Райана Рейнольдса был шокирован обилием голливудских звёзд на съёмках «Дэдпула 3»
Аудио-версия:
Комментарии

В «Дэдпуле 3» должно быть много персонажей. Создатели ленты приготовили для фанатов много сюрпризов. Частично об это поговорил тренер Райана Рейнольдса Дон Саладино. Он обсудил это в беседе с актёром Себастианом Стэном.

По словам Саладино, он был по-настоящему «шокирован» обилием голливудских звёзд в ленте. Когда он зашёл в одну из рабочих комнат, то увидел там около пяти или шести актёров. Кто конкретно там был, Саладино не сказал.

В какой-то момент я был в комнате, и там было около пяти или шести громких голливудских звёзд.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви.

Мировая премьера ленты состоится 26 июля.

Материалы по теме
«Гладиатор» для фанатов сериалов: первые впечатления от «Обречённых на славу»
«Гладиатор» для фанатов сериалов: первые впечатления от «Обречённых на славу»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android