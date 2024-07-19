Тренер Райана Рейнольдса был шокирован обилием голливудских звёзд на съёмках «Дэдпула 3»

В «Дэдпуле 3» должно быть много персонажей. Создатели ленты приготовили для фанатов много сюрпризов. Частично об это поговорил тренер Райана Рейнольдса Дон Саладино. Он обсудил это в беседе с актёром Себастианом Стэном.

По словам Саладино, он был по-настоящему «шокирован» обилием голливудских звёзд в ленте. Когда он зашёл в одну из рабочих комнат, то увидел там около пяти или шести актёров. Кто конкретно там был, Саладино не сказал.

В какой-то момент я был в комнате, и там было около пяти или шести громких голливудских звёзд.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви.

Мировая премьера ленты состоится 26 июля.