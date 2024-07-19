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Звезда «Пацанов» Энтони Старр не считает, что существует усталость от супергероев

Звезда «Пацанов» Энтони Старр не считает, что существует усталость от супергероев
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В недавнем интервью звезда «Пацанов» Энтони Старр поговорил на популярную тему — усталость от супергероев. Феномен этого в том, что людям дают слишком много контента, связанного с героями, поэтому они устают потреблять его.

По мнению Старра, играющего Хоумлендера в «Пацанах», никакой усталости от супергероев нет. По его мнению, каждого человека можно заинтересовать даже супергероями, если уметь правильно рассказывать истории и делать их интересными.

В случае с сериалом «Пацаны» Старр отметил, что это шоу действительно выбрало уникальный стиль и неповторимую подачу.

«Я думаю, что каждый будет по-настоящему заинтересован в рассказывании историй, если все будет сделано правильно. У «Пацанов» выбран очень правильный ракурс".

Четвёртый сезон сериала подошёл к концу. Теперь зрителей ждёт пятый сезон — он станет финальным.

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