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В новых «Мстителях» вернётся Роберт Дауни-младший и сыграет Доктора Дума — инсайдер

В новых «Мстителях» вернётся Роберт Дауни-младший и сыграет Доктора Дума — инсайдер
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По информации инсайдера Джеффа Снейдера, Роберта Дауни-младшего всерьёз хотят вернуть для одной из будущих (или сразу для обоих) частей «Мстителей». Герой может появиться в «Мстителях 5» или в «Мстителях: Секретные войны».

У Снейдера есть парочка любопытных деталей. Так, инсайдер утверждает, что Роберт вернётся к роли Тони Старка, который превратится в Доктора Дума. Какими-либо деталями Джефф не поделился, отметив, что у Marvel Studios есть такая задумка.

Не до конца понятно, хотят ли в Marvel полноценно вернуть Дауни-младшего и сделать из него Доктора Дума для «Секретных войн», либо это будет камео.

Пятые «Мстители» назначены на 1 мая 2026 года, а шестые с подзаголовком «Секретные войны» ожидаются 7 мая 2027 года.

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