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Paramount не стала продлевать сериал Halo на третий сезон

Paramount не стала продлевать сериал Halo на третий сезон
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По информации издания Deadline, Paramount отменила третий сезон сериала Halo. Шоу выходило на сервисе кинокомпании, Paramount +. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2024-м.

По словам представителей Paramount, они благодарны Xbox, 343 Industries и Amblin Television за оказываемую поддержку в создании проекта.

Мы чрезвычайно гордимся этим амбициозным сериалом и хотели бы поблагодарить наших партнёров из Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также шоураннера и исполнительного продюсера Дэвида Винера, его коллег-исполнительных продюсеров, весь актёрский состав во главе с Пабло Шрайбером за всю их выдающуюся работу.

После закрытия шоу на Paramount + создатели шоу хотят продать на него права другому сервису, чтобы продолжить выпускать сезоны.

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