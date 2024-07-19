Звезда «Пацанов» Джек Куэйд пробовался на роль Супермена в фильме Джеймса Ганна

В недавнем интервью звезда «Пацанов» Джек Куэйд рассказал, что проходил пробы на роль для фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Собственно, Куйэд как раз пробовался на роль самого Кларка Кента.

«Я не продвинулся очень далеко. Я записал себя на плёнку, и это ни к чему не привело, и это нормально».