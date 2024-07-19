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Энтони Старра беспокоит, что некоторые люди всерьёз боготворят Хоумлендера из «Пацанов»

Энтони Старра беспокоит, что некоторые люди всерьёз боготворят Хоумлендера из «Пацанов»
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«Пацаны» — нетипичный супергеройский сериал. Он показывает людей со сверхспособностями и то, как они ими распоряжаются. Проект ломает привычный образ супергероев, и в этом его фишка.

Исполнитель роли Хоумлендера, актёр Энтони Старр, выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые люди в буквальном смысле боготворят его персонажа.

Странным было то, что некоторые люди боготворили его и видели в нём своего рода лидера в реальном мире, что немного беспокоит. Но я думаю, после сезона они понимают, что восхищаться им не стоит.

Что касается самого сериала, вчера вышла финальная серия четвёртого сезона. Теперь фанатам осталось дождаться пятого сезона — он станет для шоу последним и завершит основную сюжетную линию.

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