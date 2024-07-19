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Начались съёмки фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун

Начались съёмки фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун
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На днях в Великобритании стартовал съёмочный процесс фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса, ранее снявшего ленты «Клык», «Лобстер», «Фаворитка» и «Бедные-несчастные».

Картина «Бугония» — это ремейк южнокорейской ленты 2003 года «Спасти зелёную планету!», рассказывающей о двух людях, одержимых теориями заговора, которые похищают руководителя крупной фармацевтической компании, считая её инопланетянином с планами завоевать Землю.

В новой ленте Лантимоса снимутся Эмма Стоун и Джесси Племонс, которые уже работали с режиссёром над прошлыми картинами. Про других актёров пока не сообщается.

Премьера картины выйдет в прокат 7 ноября 2025 года. Сценарий адаптировал Уилл Трэйси. Прокатчиком выступит Focus Features.

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