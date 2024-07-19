Состоялась премьера фильма-катастрофы «Смерчи» — ремейка ленты 1996 года

Сегодня в кинотеатрах всего мира вышел фильм-катастрофа «Смерчи». Это ремейк одноимённой ленты 1996 года. В России официального проката ленты не будет.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в фильме сыграли Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен: Наследие»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.