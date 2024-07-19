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В Госдуме призвали запретить Hamster Kombat в России

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал запретить Hamster Kombat в России. Причина — негативное влияние на пользователей и очевидное мошенничество.

По словам Аксакова, с помощью приложения создатели «манипулируют и используют психологию граждан».

Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на дополнительные задания в игре, позволяющие зарабатывать больше внутриигровых монет, такие как ежедневный просмотр видеороликов на YouTube-канале разработчиков проекта. Больше всего беспокоит динамика таких роликов и их популярность.