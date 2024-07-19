Произошёл глобальный сбой устройств на Windows: пострадали даже аэропорты и больницы

Во всём мире наблюдаются сбои с устройствами, которые работают на Windows. Сбои связаны с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. У пользователей с Windows 10 массово появляются синие экраны смерти (BSOD).

Ситуация коснулась не только ПК, ведь по всему миру тысячи устройств работают на OC от Microsoft. К примеру, это касается банкоматов, авиакомпаний, различных телесетей, супермаркетов и больниц.

Сегодня утром британская телекомпания Sky News в течение нескольких часов не могла транслировать свои утренние выпуски новостей и показывала сообщение с извинениями. Ryanair, одна из крупнейших авиакомпаний Европы, также заявляет, что столкнулась с проблемой, которая влияет на вылет рейсов.

Фото: Microsoft

Жалобы поступают и от работников сферы IT. Люди не могут продолжать работать, поскольку их устройства просто вышли из строя.

Несмотря на масштаб проблемы, Россию сбой вряд ли затронет, поскольку в стране большинство систем переведены на отечественный софт. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «РИА Новости». По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, подобного сбоя не было никогда.

Такого масштабного сбоя никогда не было. То есть это железные дороги, авиакомпании, склады. Ощущение, что просто выключили инфраструктуру, она полетела. Такого не случалось.

Microsoft и CrowdStrike знают о сбое и уже принимают меры по его устранению.