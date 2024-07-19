В пятом сезоне «Пацанов» произойдёт настоящий апокалипсис

18 июля завершился четвёртый сезон «Пацанов» — сериал отправился на перерыв после очень значимых для проекта событий. После окончания сезона создатель сериала Эрик Крипке поделился своими мыслями по поводу финального сезона, съёмки которого стартуют уже в ноябре.

Шоураннер заявил, что пятый сезон станет настоящим апокалипсисом для вселенной «Пацанов» — всё из-за Хоумлендера и его бесконечной власти. Крипке также напомнил, что главные противники супергероя находятся в худшем положении из возможных.

Пятый сезон «Пацанов» — наша версия апокалипсиса в сериале. Хоумлендер получает всё, чего хотел с самого начала — он готовится полностью переделать Соединённые Штаты по своему образу. Пацаны находятся в своём самом худшем положении, большинство взято в плен, и мы беспокоимся за их будущее. В пятом сезоне им предстоит объединиться по-настоящему и спасти мир.

Сейчас авторы «Пацанов» дописывают сценарий и готовятся к продолжительным съёмкам финального сезона. Они продлятся примерно до следующего лета, после чего сериал перейдёт в этап постпроизводства.