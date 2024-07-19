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В России стартовали съёмки исторического сериала «Царь ночи»

В России стартовали съёмки исторического сериала «Царь ночи»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что в России начался съёмочный процесс исторического сериала «Царь ночи». Проект реализуют компании «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке ИРИ и онлайн-кинотеатра Premier.

Шоу развернётся в Санкт-Петербурге начала XX века. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого – уничтожение Российской империи.

Фото со съёмок

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Месхиев. В актёрском составе задействованы Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер, Алексей Ухов и другие.

Релиз «Царя ночи» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Premier.

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