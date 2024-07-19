Стартовал детективный сериал «Леди в озере» с Натали Портман от Apple

19 июля стартовал детективный мини-сериал «Леди в озере» с Натали Портман («Леон»). Первые две серии уже вышли в онлайн-кинотеатре Apple TV+, их можно посмотреть с русскими субтитрами. В первый сезон войдёт семь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет мини-сериала рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая в 1966 году решает бросить мужа и заняться своей давней мечтой — журналистикой. Она начинает расследовать таинственную гибель другой женщины, Клео Джонсон, и становится буквально одержима идеей найти убийцу.

Главную роль в мини-сериале сыграла Натали Портман («Леон»). Вместе с ней в проекте также снялись Дэвид Коренсвет («Супермен»), Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде») и другие актёры. Режиссёром выступила Альма Харель, известная по «Милому мальчику».