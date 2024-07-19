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На российские онлайн-кинотеатры подписано более 50 млн человек — исследование

Агентство TelecomDaily поделилось итогами первого полугодия 2024 года с точки зрения популярности онлайн-кинотеатров. Согласно недавнему исследованию, общее количество подписчиков российских стриминговых сервисов превысило 50 млн человек.

Лидером по количеству подписчиков остаётся «Кинопоиск» (аудитория 13,2 млн, прирост 30,5% год к году). На втором месте оказался «Иви» (9,4 млн, +29,1%), замкнул тройку Okko (8,3 млн, +66,4%). Четвёртую строчку занял Wink (7,8 млн, +95,9%), а пятую — Kion (6,2 млн, +89,4%).

Интересно, что Wink лидирует в топе крупнейших сервисов по платным абонентам — их доля составляет 76%. На втором месте «Кинопоиск» (74%), на третьем расположились Okko и Kion (69%), затем идут Premier (61%), Start (57%) и «Иви» (56%).

Что касается платного сегмента рынка, то лидерство здесь удерживает «Кинопоиск» (27%). Второе место занял Wink (16,2%), третье — Okko (15,7%), четвёртое — «Иви» (14,8%), пятое — Kion (11,9%).