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Начались съёмки второго сезона сериала «Нереалити»

Начались съёмки второго сезона сериала «Нереалити»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что стартовали съёмки второго сезона сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой. События второго сезона продолжат первый.

Бывшая звезда реалити-шоу Рита завоевала сердца тысяч зрителей, но только не жителей её родного города. И когда бывший муж решает лишить женщину родительских прав, на его сторону встают всё жители Кострова. Девушка настроена отвоевать опеку над дочерью любой центой и устроить настоящую борьбу с бывшим мужем.

В актёрском составе сериала задействованы Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Мира Малахова, Игорь Хрипунов и Виталий Даушев.

Релиз нового сезона сериала «Нереалити» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Даты выхода пока нет.

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