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«Лучший эпизод в истории»: фанаты в восторге от финала четвёртого сезона «Пацанов»

«Лучший эпизод в истории»: фанаты в восторге от финала четвёртого сезона «Пацанов»
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18 июля завершился четвёртый сезон «Пацанов» — вышла восьмая серия. Сейчас сериал отправился на перерыв и подготовку к съёмкам финального сезона, который выйдет не раньше 2026 года.

Спустя сутки на агрегаторах сформировался рейтинг финала. И если первые эпизоды зрители оценивали смешанно, то последняя серия в сезоне им понравилась куда больше. Сейчас на сайте IMDb средняя оценка эпизода составляет 9,3/10 на основе 15 тысяч отзывов. Зрители хвалят актёрскую игру, сюжет и неожиданную развязку, идеально подводящую события под финальный сезон.

Средняя оценка восьмой серии четвёртого сезона «Пацанов»

Средняя оценка восьмой серии четвёртого сезона «Пацанов»

Фото: IMDb

Некоторые отзывы зрителей о финале четвёртого сезона «Пацанов»

Лучший финал сезона в «Пацанах». Хотя в этом сезоне были некоторые проблемы, он стал отличной подготовкой к финальному сезону.
Эпизод захватывает в начале и держит в напряжении до самого конца. Это один из лучших эпизодов «Пацанов», и в нём ловко проскальзывают откровения, которые изменят всю динамику финального сезона. Это придаёт сериалу столь необходимый импульс, и теперь я очень жду финальный сезон.
Каждый персонаж в этом эпизоде ​​сошёл с ума, каждый из них, это лучший эпизод «Пацанов» в истории.
Это отличный финал и идеальная подготовка к пятому сезону. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как всех этих персонажей уничтожат в финальном сезоне «Пацанов».

Съёмки пятого сезона «Пацанов» стартуют в ноябре. Премьера продолжения же состоится не раньше 2026 года.

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