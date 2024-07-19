Расписание выхода серий детективного сериала «Леди в озере» с Натали Портман
19 июля стартовал детективный мини-сериал «Леди в озере» с Натали Портман в главной роли. Сериал рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая в 1966 году решает бросить мужа и заняться своей давней мечтой — журналистикой. Она начинает расследовать таинственную гибель другой женщины, Клео Джонсон, и становится буквально одержима идеей найти убийцу.
Сериал стартовал сразу с двух эпизодов в онлайн-кинотеатре Apple TV+, остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам. Финал мини-сериала состоится уже 23 августа, в этот день выйдет седьмая серия.
Расписание выхода сериала «Леди в озере» с Натали Портман
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 июля
|2-я серия
|19 июля
|3-я серия
|26 июля
|4-я серия
|2 августа
|5-я серия
|9 августа
|6-я серия
|16 августа
|7-я серия
|23 августа
Комментарии