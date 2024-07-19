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Джонни Депп, Рассел Кроу и Уилл Смит посетили концерт Андреа Бочелли в Италии

В середине июля знаменитый итальянский композитор Андреа Бочелли провёл сразу три концерта, приуроченных к 30-летию своей творческой деятельности. Юбилей привлёк к себе внимание множества мировых звёзд, которые отправились в Италию и посетили концерты своего хорошего друга.

Так, гостями прошедших ивентов стали звёзды Голливуда: Уилл Смит («Я — легенда»), Рассел Кроу («Гладиатор») и Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). Первый даже побывал на сцене между выступлениями музыканта.

Андреа Бочелли и Уилл Смит на сцене Фото: Соцсети Андреа Бочелли

Мероприятие посетили в том числе звёзды шоу-бизнеса — сёстры Кардашьян. Они также сфотографировались со знаменитым композитором.

Андреа Бочелли и сёстры Кардашьян Фото: Соцсети Андреа Бочелли

Наконец, вся звёздная компания сделала совместную фотографию — на ней оказался в том числе британский певец Эд Ширан и сын Уилла Смита — Джейден.

Андреа Бочелли с Джонни Деппом, Уиллом Смитом, Расселом Кроу и Эдом Шираном Фото: Соцсети Андреа Бочелли

Трёхдневный концерт Андреа Бочелли прошёл в городе Лаятико в Тоскане с 15 по 19 июля.