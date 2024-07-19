Комментатор 1ceN1ce оценил последние результаты на Riyadh Masters 2024

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Киберспортивный комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков поделился своими эмоциями от вчерашних матчей топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в комментарии «Чемпионату».

Специалист выделил важность выбора персонажей — по его мнению, именно это стало главной причиной вылета OG.

Вчерашний день добавил вопросов к драфтам команд – OG могли выиграть у PSG.Quest, но две карты кряду брать Инвокера… На третьей и вовсе было странно как минимум в четырёх моментах – драфт, выбор аспектов, сборки героев, действия по карте. Результат –закономерная победа «квестов», которые в целом неплохо выглядели… но непонятно, достаточно ли у них сил, чтобы тягаться со Spirit.

Говоря о других матчах, Халиков выделил противостояние Tundra и Team Liquid.

Falcons vs GG – это три однокалиточные карты. GG по делу прошли в финал верхней сетки, проснувшись после неудачной первой карты. Tundra vs Liquid – лучший матч дня. Особенно два момента запомнились – с Терзателем, когда Лешрак успел дать стан, забрав Терзателя и ТБ с СК, и покупка Wind Waker от 33 cо спасением Микке из-под Blackhole, что позволило закончить игру и не дать «Тундре» камбекнуть.

В рамках Riaydh Masters 2024 по Dota 2 участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Все матчи турнира на русском языке показывает Okko.