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В России стартовали съёмки фантастического сериала «Радар» в духе «Очень странных дел»

В России стартовали съёмки фантастического сериала «Радар» в духе «Очень странных дел»
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Кинокомпания MEM Cinema Production и продюсерский центр Originals Production объявили о старте съёмок фантастического сериала «Радар». Производство продлится несколько месяцев, после чего премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет сериала развернётся в 1988 году. В окрестностях небольшого советского городка падает загадочный объект. Обычные шестиклассники отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу мальчик Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то неизведанным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события – люди ведут себя так, словно их подменили.

Главные роли в шоу сыграют Владислав Абашин («Завод»), Александр Ильин-младший («Интерны»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Денис Косяков («Ивановы-Ивановы»), Анатолий Кот («Небо») и другие актёры. Режиссёром, автором идеи и сценаристом выступил Константин Смирнов («Телохранители»).

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