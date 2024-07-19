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Авторы «Дэдпула 3» не сдержали слёз, увидев Хью Джекмана в классическом костюме Росомахи

Авторы «Дэдпула 3» не сдержали слёз, увидев Хью Джекмана в классическом костюме Росомахи
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Недавно продюсер «Дэдпула 3» Венди Джейкобсон пообщалась с журналистами издания Variety. В ходе разговора она поделилась, что съёмочная команда не смогла сдержать слёз, увидев Хью Джекмана в классическом костюме Росомахи.

Это было одно из самых безумных событий. Это были тестовые съёмки… Увидеть Хью Джекмана в жёлтом-синем костюме было ошеломляюще. Даже взрослые мужчины на площадке не могли сдержать слёз. Так что мы сразу поняли, что это будет нечто особенное.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой.

Мировая премьера фильма «Дэдпул 3» состоится 26 июля.

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