Представлены ещё два новых персонажа для Honkai Star Rail — Линша и Моцзе

Разработчики Honkai: Star Rail вслед за Фэйсяо анонсировали ещё двух новых играбельных персонажей — целительницу Линшу и воина по имени Моцзе. Вероятнее всего, они будут добавлены в HSR вместе с обновлением 2.5 в начале сентября.

Линша является пятизвёздочным персонажем с планеты-корабля Лофу, которая возвращается домой после изгнания. Она следует пути изобилия (лечение союзников) и использует силу огненной стихии.

Фото: HoYoverse

Моцзе получил редкость четыре звезды и идёт по пути охоты (большой урон по одной цели), нанося электрический урон. По лору это теневой страж и прекрасный разведчик, который нечасто показывается на людях.

Фото: HoYoverse

Сегодня, 19 июля, разработчики Honkai: Star Rail покажут версию 2.4 с Юньли и Цзяоцю. Обновление с Фэйсяо, Линшей и Моцзе будет следующим после него.