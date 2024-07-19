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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) от 19 июля — как бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.4 — по 300 звёздного нефрита бесплатно
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19 июля разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 2.4, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.4

  • NS3ELGCC64LF — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • ZA2FMHCD6553 — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • QSKF4GUV6ML7 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 20 июля 19:00 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Версия 2.4 для Honkai: Star Rail будет доступна игрокам с 31 июля.

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