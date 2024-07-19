Что нужно знать про обновление 2.4 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

19 июля студия HoYoverse провела прямую трансляцию, посвящённую новой версии 2.4 для Honkai Star Rail. Обновление добавит в игру двух новых персонажей и другую версию Март 7, а также следующую главу сюжета и ряд временных ивентов.

Само обновление выйдет в среду, 31 июля. За два-три дня до этого откроется возможность перезагрузить файлы апдейта на свои устройства.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В версии 2.3 в игру добавят двух играбельных героев. Оба персонажа будут доступны во временных баннерах, получить их после завершения патча уже не выйдет (только на реранах).

Цзяоцю — пятизвёздочный герой пути небытия (накладывает ослабления на противников), наносящий огненный урон. В игре представлен как хитрый повар-целитель, предлагающий поправлять здоровье деликатесами.

Юньли — герой с редкостью пять звёзд и физическим уроном, путь — разрушение (универсальный дамагер). Юная, но уже опытная воительница, обучившаяся искусству меча у дедушки.

Кроме того, один из стандартных персонажей Март 7 получит вторую версию — этому будет посвящён отдельный ивент, где можно будет изменить её геймплейную форму. Яркая девушка теперь выберет путь охоты и будет наносить мнимый урон.

Фото: HoYoverse

Баннеры в Honkai Star Rail 2.4

Как обычно, прыжки события будут идти парами и продлятся по три недели каждый. В одном будет новый персонаж, во втором — реран уникальной «пятёрки», вышедшей несколько месяцев назад.

первая половина (с 31 июля по 21 августа) — Юньли и реран Хохо, а также четырёхзвёздочные Ханья, Юйкун и Рысь;

вторая половина (с 22 августа по 12 сентября) — Цзяоцю и Искорка (реран), а также три эпических героя с высоким шансом выпадения: Гуйнайфэнь, Хук и Арлан.

Одновременно с баннерами персонажей будут доступны баннеры с их сигнатурным оружием, в том числе новые конусы для Юньли и Цзяоцю.

Фото: Проводник Пом-Пом / HoYoverse

Новые задания и ивенты в HSR 2.4

После завершения основного сюжета Пенаконии мы вернёмся к истории торгового союза Сяньчжоу — группы планет-кораблей, вдохновлённых китайской культурой. Игрокам покажут новые локации Лофу и познакомят с новыми героями, хотя также можно будет встретиться со старыми знакомыми.

Среди квестов будет отдельное задание компаньона, посвящённое Юньли — игроки смогут лучше узнать детали её биографии и характер.

Главный ивент будет посвящён Март 7 и её новой версии: за прохождение можно будет получить второй вариант персонажа и эйдолоны для его развития.

Помимо этого, в ходе версии 2.4 будут доступны другие временные ивенты:

событие с мемом игры — мусорными баками, которые нужно будет находить и фотографировать;

боевой ивент с мусорными баками;

двойные награды за чашелисты;

двойные награды планарных украшений;

логин-ивент — 10 прыжков для баннера за ежедневных вход в игру.

Фото: HoYoverse

Помимо этого, разработчики анонсировали изменения в системе рекомендации артефактов, а также новое руководство по прохождению квестов — теперь игра показывает, что именно нужно пройти для открытия ивентов и новых заданий.

В рамках стрима разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы, а также анонсировали коллаборацию с аниме «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» — событие пройдёт в следующем году.