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«Телеграм» включил монетизацию российским каналам

«Телеграм» включил монетизацию российским каналам
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С 31 марта этого года в мессенджере «Телеграм» появилась монетизация для каналов, чья аудитория превышает одну тысячу человек. После выхода обновления владельцы страниц начали получать 50% дохода от показа официальной рекламы.

Такая возможность появилась во всех странах, кроме России, Украины, Израиля и Палестины. Однако 19 июля монетизация появилась и в отечественных каналах. Если у пользователя мессенджера есть канал, соответствующий критериям, то вкладка «Монетизация» была добавлена в раздел статистики.

Редакция «Чемпионата» проверила данный факт — монетизация действительно появилась.

Ко всему прочему, в конце июня для «Телеграма» вышло другое крупное обновление. Отныне авторы каналов могут публиковать скрытые фото и видео с возможностью разблокировки за валюту под названием «Звёзды». Стоимость тех или иных публикаций определяют сами создатели контента.

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