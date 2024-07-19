На этой неделе стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Официальная церемония пройдёт 25 июля перед историческим кинотеатром El Capitan на Голливудском бульваре.

Как минимум среди гостей мероприятия появятся Райан Рейнольдс и Хью Джекман («Дэдпул и Росомаха»). Отмечается, что это будет уже 2785-я заложенная звезда. Кевин Файги начал работать в Marvel ещё в 2000-х.

Благодаря продюсированию нескольких успешных блокбастеров компании Файги стремительно продвинулся по карьерной лестнице. В 2007 году он занял место главы Marvel Studios, а в октябре 2019 года его назначили креативным директором Marvel Entertainment.

Ранее другие продюсеры также удостаивались звезды на «Аллее славы». Среди них были Уолт Дисней, Карл Леммле, Сэмюэл Голдвин, Дэвид Селзник, Роджер Корма и другие.