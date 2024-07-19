Valve объявила, когда пройдут распродажи Steam в 2025 году

Компания Valve раскрыла расписание распродаж в цифровом магазине Steam в конце 2024 года и начале 2025-го. Традиционно в сервисе планируются четыре крупные сезонные распродажи: осенняя, зимняя, весенняя и летняя.

Ко всему прочему, будет ещё несколько мини-ивентов со скидками, посвящённых играм отдельных жанров. В компании уточняют, что в конечном счёте некоторые акции могут сменить название.

Распродажи Steam во второй половине 2024 года

Фестиваль башенной защиты: 29 июля – 5 августа; Фестиваль файтингов: 5–12 августа; Фестиваль ритма: 19–26 августа; Фестиваль космических исследований: 2–9 сентября; Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей: 16–23 сентября; Фестиваль пошаговых ролевых игр: 30 сентября – 7 октября; Октябрьский фестиваль «Играм быть»: 14–21 октября; Фестиваль «Страхи в Steam 3»: 28 октября – 4 ноября; Кулинарный фестиваль: 11–18 ноября; Осенняя распродажа: 27 ноября – 4 декабря; Зимняя распродажа: 19 декабря – 2 января.

Распродажи Steam в первой половине 2025 года

Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января; Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля; Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля; Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля – 3 марта; Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта; Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта; Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта; Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля; Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая; Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая; Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая – 2 июня; Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня; Фестиваль рыбалки: 16–23 июня; Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля.