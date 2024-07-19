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Valve объявила, когда пройдут распродажи Steam в 2025 году

Valve объявила, когда пройдут распродажи Steam в 2025 году
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Компания Valve раскрыла расписание распродаж в цифровом магазине Steam в конце 2024 года и начале 2025-го. Традиционно в сервисе планируются четыре крупные сезонные распродажи: осенняя, зимняя, весенняя и летняя.

Ко всему прочему, будет ещё несколько мини-ивентов со скидками, посвящённых играм отдельных жанров. В компании уточняют, что в конечном счёте некоторые акции могут сменить название.

Распродажи Steam во второй половине 2024 года

  1. Фестиваль башенной защиты: 29 июля – 5 августа;
  2. Фестиваль файтингов: 5–12 августа;
  3. Фестиваль ритма: 19–26 августа;
  4. Фестиваль космических исследований: 2–9 сентября;
  5. Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей: 16–23 сентября;
  6. Фестиваль пошаговых ролевых игр: 30 сентября – 7 октября;
  7. Октябрьский фестиваль «Играм быть»: 14–21 октября;
  8. Фестиваль «Страхи в Steam 3»: 28 октября – 4 ноября;
  9. Кулинарный фестиваль: 11–18 ноября;
  10. Осенняя распродажа: 27 ноября – 4 декабря;
  11. Зимняя распродажа: 19 декабря – 2 января.

Распродажи Steam в первой половине 2025 года

  1. Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января;
  2. Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля;
  3. Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля;
  4. Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля – 3 марта;
  5. Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта;
  6. Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта;
  7. Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта;
  8. Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля;
  9. Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая;
  10. Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая;
  11. Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая – 2 июня;
  12. Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня;
  13. Фестиваль рыбалки: 16–23 июня;
  14. Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля.
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