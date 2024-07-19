Valve объявила, когда пройдут распродажи Steam в 2025 году
Компания Valve раскрыла расписание распродаж в цифровом магазине Steam в конце 2024 года и начале 2025-го. Традиционно в сервисе планируются четыре крупные сезонные распродажи: осенняя, зимняя, весенняя и летняя.
Ко всему прочему, будет ещё несколько мини-ивентов со скидками, посвящённых играм отдельных жанров. В компании уточняют, что в конечном счёте некоторые акции могут сменить название.
Распродажи Steam во второй половине 2024 года
- Фестиваль башенной защиты: 29 июля – 5 августа;
- Фестиваль файтингов: 5–12 августа;
- Фестиваль ритма: 19–26 августа;
- Фестиваль космических исследований: 2–9 сентября;
- Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей: 16–23 сентября;
- Фестиваль пошаговых ролевых игр: 30 сентября – 7 октября;
- Октябрьский фестиваль «Играм быть»: 14–21 октября;
- Фестиваль «Страхи в Steam 3»: 28 октября – 4 ноября;
- Кулинарный фестиваль: 11–18 ноября;
- Осенняя распродажа: 27 ноября – 4 декабря;
- Зимняя распродажа: 19 декабря – 2 января.
Распродажи Steam в первой половине 2025 года
- Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января;
- Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля;
- Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля;
- Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля – 3 марта;
- Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта;
- Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта;
- Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта;
- Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля;
- Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая;
- Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая;
- Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая – 2 июня;
- Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня;
- Фестиваль рыбалки: 16–23 июня;
- Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля.
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