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Нейросеть озвучила трейлер «Битлджуса 2» на русском языке

Нейросеть озвучила трейлер «Битлджуса 2» на русском языке
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На этой неделе вышел новый трейлер фильма «Битлджус 2» — продолжения знаменитой картины Тима Бёртона. Спустя сутки на канале «Нейро-озвучка» вышла версия ролика с озвучкой от нейросети на русском языке.

Голоса персонажей получились немного неестественными, а перевод в некоторых местах – слишком машинным. Однако понять предмет разговора в целом можно.

Видео доступно на YouTube-канале «Нейро-озвучка». Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Лента откроет Венецианский кинофестиваль в конце августа.

Премьера ленты состоится 6 сентября в кинотеатрах по всему миру.

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