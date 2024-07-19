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Спойлеры и камео — в финальном трейлере «Дэдпула и Росомахи»

Спойлеры и камео — в финальном трейлере «Дэдпула и Росомахи»
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Кинокомпания Marvel Entertainment опубликовала релизный трейлер фильма «Дэдпул 3». В ролике авторы показали спойлеры к сюжету и камео некоторых персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви — постановщик «Живой стали», «Главного героя» и «Ночи в музее».

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.

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