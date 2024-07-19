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Вышел русский тизер «Хеллбоя: Проклятие Горбуна» — премьера 19 сентября

Вышел дублированный тизер «Хеллбоя: Проклятие Горбуна» — премьера 19 сентября
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Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала дублированный тизер предстоящего боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат Dark Horse Entertainment.

Действие картины развернётся в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг (Аделин Рудольф, «Леденящие душу приключения Сабрины») объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполняют Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух Мщения»).

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