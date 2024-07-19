Вышел тизер комедийного сериала «Взрослые» о нелёгкой судьбе трёх подруг

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал дебютный тизер комедийно-драматического сериала «Взрослые». В ролике показаны главные героини, которые обсуждают свою интимную жизнь за бокалом вина.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о трёх лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Девушек объединяет то, что у них всё идёт не по намеченному плану — не клеится личная жизнь и они пытаются найти самих себя.

В актёрский состав вошли Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская, Анна Невская, Наталья Щукина, Елена Морозова, Елена Смирнова и другие. Режиссёром проекта выступила Екатерина Тодоровская.

Премьера «Взрослых» состоится в онлайн-кинотеатре Okko до конца года. Точная дата пока не раскрывается.

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Фото: Okko